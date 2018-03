Neues STONE TEMPLE PILOTS Album erscheint im März

Gesungen wird "Roll me Under", der zweite Song vom kommenden Album, von Jeff Gutts, der im letzten Jahr das Erbe des verstorbenen Ur-Sängers Scott Weiland und dessen Nachfolger Chester Bennington angetreten hat. Zu hören ist der neue Song aktuell ausschließlich via Soundcloud. Solltet ihr allerdings die Veröffentlichung von "Meadow" verpasst haben, könnt ihr euch den Track hier anhören: