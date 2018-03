DREAM THEATER arbeiten an neuem Album

In einem Interview mit VintageRock.com verriet Keyboarder Jordan Rudess zum neuen Album: "Es wird einige Zeit dauern, es zu kreieren, und wenn wir einmal alles komponiert und aufgenommen, uns um die Verpackung und all das gekümmert haben - wer weiß? Vielleicht kommt es schon in einem Jahr heraus. Und danach werden wir auf Tour gehen. Aber Mai ist der Zeitpunkt, ab dem wir einen Studiobesuch einplanen."

Gitarrist John Petrucci ließ in einem früheren Interview durchblicken, das nächste Album könne von der "Images, Words & Beyond"-Tour inspiriert sein, bei der DREAM THEATER das 25-jährige Jubiläum von "Images & Words" feierten. Das 14. Studioalbum wird zugleich das erste auf dem neuen Label InsideOut sein, nachdem DREAM THEATER in den letzten 25 Jahren bei verschiedenen Labels der Warner Music Group (zuletzt Roadrunner Records) unter Vertrag waren.