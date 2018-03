MEMORIAM veröffentlichen neues Album "The Silent Vigil"

Einmal mehr steht das Album, welches am 23. März via Nuclear Blast veröffentlicht wird, ganz im Zeichen einer rohen Flut aus Krieg und Zerstörung. Das beeindruckende Coverart wurde von Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION) geschaffen.

Tracklist:

1. Soulless Parasite

2. Nothing Remains

3. From the Flames

4. The Silent Vigil

5. Bleed The Same

6. As Bridges Burn

7. The New Dark Ages

8. No Known Grave

9. Weaponised Fear

Darüber hinaus hat die Band mit "Bleed The Same" auch schon die erste Single aus dem Album ausgekoppelt. Die Band dazu: "‚Bleed The Same‘ spiegelt die Angst und den Hass in der heutigen Welt wieder.

Die Texte auf dem neuen Album „The Silent Vigil“ handeln hauptsächlich von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. „Bleed The Same“ ist unser Kommentar zum Aufkommen nationalistischer fremdenfeindlicher Ideologien, die sich gegenwärtig auf globaler Ebene vermehren.

Das Lied wurde ironisch von einer Rede inspiriert, die Donald Trump bei seiner Einweihungsfeier im Jahr 2017 hielt."