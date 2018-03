70000 Tons Of Metal - Aktuelle Fotos & Updates bei uns im Stream

"Am dritten Tag legt die Independence of the Sea in diesem Jahr in Turks & Caicos an. Neben diversen Exkursionen (teils gemeinsam mit den auftretenden Künstlern) nutzen die meisten Metalheads die Zeit für eine kurze Verschnaufpause am Strand oder feiern direkt im Margaritaville weiter, bevor es am späten Nachmittag mit Auftritten von unter anderem Battlebeast, Sepultura, Freedom Call, Insomnium und Obscura weitergeht."

Am Ende der Kreuzfahrt wartet wieder ein kompletter Bericht auf Euch ... aber bis dahin genießen unsere beiden Abgesandten noch ausgiebig die Sonne, das Meer und ... natürlich die Musik!

