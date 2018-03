JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE Neuigkeiten

BACK TO ZE ROOTS – so heißt auch das neue Japanische Kampfhörspiele-Album. Und der Name ist Programm: Nach zehn Jahren kehren JAKA zurück zu ihren Wurzeln und bringen die Platte im Frühjahr 2018 über Bastardized Recordings raus. Die Tracks dürften dem treuen Hörer bekannt vorkommen. Anlässlich ihres zwanzigjährigen Bestehens haben Japanische Kampfhörspiele fünfzehn ihrer längst zu Evergreens gewordenen Klassiker, die aufgrund damaliger Produktionsbedingungen bislang nur in Demoqualität existierten, noch einmal neu und erstmalig proper aufgenommen. Viele Fans der ersten Jahre forderten das nun endlich vorliegende Album schon seit langem. Nachgeborene, in Sachen Soundästhetik Verwöhntere, haben mit BACK TO ZE ROOTS die Möglichkeit, auch die frühen JAKA einmal kennenzulernen. Das klingt spannend. . .