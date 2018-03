SAMMAL – neues Album „Suuliekki“

SAMMAL veröffentlichen ihr drittes Album „Suuliekki“ am 09.03. via Svart Records.

SAMMALs drittes Album „Suuliekki" macht da weiter, wo das gelobte „Myrskyvaroitus" aufgehört hat. Es tritt nicht stumpf in seine Fußstapfen, sondern nimmt einen Umweg auf unbekannte Pfade. Die Band hat das erste Mal direkt bei 0 angefangen, nachdem sie eine kleine Pause von den Shows und vom Songwriting eingelegt hatte. Viele Ideen wurden wieder verworfen und in den „Für ein anderes Projekt“- oder „Das ist einfach nicht gut genug“-Eimer geworfen.

Die Songideen für das Album sind in einem großen Topf gelandet, mit verschiedenen Zutaten und Gewürzen aufgekocht worden, bevor sie wirklich ganze Songs wurden. Auf diesem Album hat jedes einzelne Mitglied mehr als je zuvor an bestimmten Stellen seinen eigenen Geschmack in den Vordergrund gepackt, ohne dabei aber das Wichtigste zu verlieren, was für SAMMAL immer die oberste Maxime war: der Song!



Das Album hat seine Zeit gebraucht, doch am Ende zählen nur die Ergebnisse für die Band. Werft also eure vorherigen Erwartungen über Bord und geht mit SAMMAL auf eine Reise voller spontaner, manchmal glücklicher, manchmal düsterer Momente und ebensolchen musikalischen Landschaften.

