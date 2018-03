A PERFECT CIRCLE veröffentlichen neues Album

Nachdem die Gerüchteküche in den letzten Wochen fast überkochte, ist es jetzt hoch offiziell: Am 20. April meldet sich die amerikanische Alternative Rock-Institution A Perfect Circle mit ihrem vierten Studioalbum aus ihrer vorübergehenden Pause zurück! "Eat The Elephant“ ist der erste neue Longplayer seit dem 2004 erschienenen "eMOTIVE“.

Schon in den letzten Jahren wurde viel darüber spekuliert, wann die beiden APC-Masterminds, Frontmann Maynard James Keenan und Gitarrist Billy Howerdel wieder ihre kreativen Kräfte bündeln würden. Mit dem auf ihrer Tour im vergangenen Herbst veröffentlichten Vorab-Track "The Doomed" erreichte die Fieberkurve schließlich einen ersten Höhepunkt, der mit dem kürzlich hinterher geschickten Song "Dissillusioned" noch einmal getoppt wurde.

Trackliste "Eat The Elephant“ (VÖ: 20.04.2018):



Eat The Elephant

Disillusioned

The Contrarian

The Doomed

So Long, And Thanks For All The Fish

TalkTalk

By And Down The River

Delicious

DLB

Hourglass

Feathers

Get The Lead Out

Zeitnah zum Release von "Eat The Elephant“ sind A Perfect Circle auch wieder live zu erleben:

A PERFECT CIRCLE Tourdaten

01.06. Nürburgring, Rock am Ring

02.06. Nürnberg, Rock im Park

17.06. Berlin, Zitadelle (ausverkauft!)