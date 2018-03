WACKEN WINTER NIGHTS: Programm und Running Order stehen fest

Am Freitag spielen etwa Finntroll, Ensiferum und Grave Digger, am Samstag gehören Schandmaul, Skyclad und Letzte Instanz zu den Headlinern und am letzten Tag geben sich Torfrock, Corvus Corax und viele weitere die Ehre. Die Opera-MetalBand Molllust wird eine besondere Akustikshow in der Village Church spielen, es gibt eine Feuerspuck-Show und die tschechische Truppe Kvartet wird sich mit Schwert oder Pike duellieren. Auch der Wackener Landgasthof ist Teil des Festivals. Dort wird das Songwriter-Duo Extrabreit mit einer Lesung in die alte Zeit der 70er- und 80er-Jahre reisen und am Sonntag, dem Familientag, wird es dort ein Wikinger-Puppentheater geben.

Infos zu Preisen der verschiedenen Tickets - Tages- und Zwei-Tagestickets, Familientag, Campingoptionen et cetera - gibt es telefonisch unter der Hotline 04827 999 666 66 oder unter www.metaltix.com.

Folgende Bands spielen bei den WACKEN WINTER NIGHTS:

Aeverium, Comes Vagantes, Coppelius, Corvus Corax, Die Pressgëng, Elvellon, Elvenking, Ensiferum, Finntroll, Grave Digger, Heimataerde, Hell-OMatic, Ignis Fatuu, Ingrimm, Irdorath, Johnny Deathshadow, Krayenzeit, Letzte Instanz, Mccabe und Kanaka, Molllust, Mutz, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Orphaned Land, Pampatut, Pat Razket, Schandmaul, Skyclad, Sündenrausch, The Aberlour's, The Moon and the Nightspirit, Tibetreá, Torfrock, Visions of Atlantis, Vroudenspil, Wind Rose

Genaue Infos zur Running Order und dem Rahmenprogramm gibt es hier.