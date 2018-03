CANNIBAL CORPSE auf Europatour mit THE BLACK DAHLIA MURDER

Die beiden Hauptbands haben uns nämlich allerhand Neues für die Ohren zu präsentieren:

CANNIBAL CORPSE haben erst vor ein paar Monaten (am 03.11.2018) mit "Red Before Black" ein neues Meisterwerk an die Öffentlichkeit gebracht, THE BLACK DAHLIA MURDER tun es ihnen mit "Nightbringers" gleich. Außerdem werden vom 09.02. bis zum 25.02. NO RETURN mit am Start sein, am 10.03. dürfen sich die Kölner Fans über IN ARKADIA freuen.

Viele Konzerte sind schon ausverkauft, sichert euch noch eure Tickets!