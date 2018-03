Metal Blade legen RIOT-Alben 'Nightbreaker' und 'The Brethren of the Long House' auf Vinyl auf

Am 23. Februar folgen die beiden nächsten Titel aus dem reichhaltigen Katalog dieser fabelhaften Band. 'Nightbreaker' und 'The Brethren Of The Long House' wurden bereits letztes Jahr als Digi-CDs veröffentlicht und bekommen jetzt endlich auch ihr verdientes Vinyl-Treatment.

RIOT - 'Nightbreaker' Vinyl Re-issue mit dem originalen Japan-Artwork und drei Bonustracks:

• 180g black vinyl

• clear orange red vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• opaque pastel orange marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

• white vinyl (US exclusive - ltd. 100)

RIOT - 'The Brethren Of The Long House' Vinyl Re-issue inklusive einem Bonustrack:

• 180g black vinyl

• clear salmon pink vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• forrest green vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

• clear vinyl (US exclusive - ltd. 100)