ARCH ENEMY - Deluxe Vinyl Box-Set Veröffentlichung auf 9. März verschoben

ARCH ENEMY wollen es wissen: Derzeit befindet sich die schwedische Melodic Death Metal Legende noch auf Europa-Tournee zum aktuellen Album "Will to Power", da kündigt sich auch schon das nächste Schmankerl für die Fans an: Ein Deluxe Vinyl-Set “1996 – 2017”. Allerdings wird sich die Veröffentlichung des Sets verschieben.