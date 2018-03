NECROPHOBIC veröffentlichen Lyric-Video zum neuen Song "Tsar Bomba"

In gut zwei Wochen erscheint mit "Mark Of The Necrogram" das neue Studioalbum der skandinavischen Todesblei-Kapelle NECROPHOBIC aus Stockholm. Einen ersten Höreindruck bietet das nun veröffentlichte Lyric-Video zum Track "Tsar Bomba".

Der neue Track deutet an, welche Marschroute das kommende Werk einschlagen wird: Räudig, rabiat, roh - typischer Schwedentod also. Wer sich die Wartezeit bis zur neuen Platte, die am 23. Februar via Century Media Records erscheinen wird, verkürzen möchte, der hat hier die Gelegenheit dazu: