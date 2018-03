PUNGENT STENCH Backkatalog Re-Releases

Jetzt gibt es Neuigkeiten. Das Label Dissonance Productions veröffentlicht sechs Alben neu.

"Been Caught Buttering" kommt neben den neun bekannten Songs mit zwei Bonus Tracks und sechs Live Bonus Tracks daher.

"Club Mondo Bizarre" wurden auch ein weiterer normaler und sechs Livesongs hinzugefügt.

"Dirty Rhymes And Psychotronics Beats" beeinhaltet einen normalen und fünf Live Bonustracks.

"First Recordings" beeinhaltet neben den ersten Songs noch fünf weitere LiveTracks.

"Ampeauty" wurde lediglich überarbeitet.

"For God Your Soul...For Me Your Flesh" ist wahrscheinlich die besonderste Neuerscheinung. Sie erscheint als 2-CD Edition, wovon eine die Originalaufnahmen und eine die überarbeiteten Songs beeinhalt. Nebenbei wurden dann noch 20 Livesongs beigefügt.