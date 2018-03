AXXIS – Gehen auf „Monster Hero“-Tour – neues Album erscheint noch vor Tourstart

Derzeit befindet sich die Band im Studio, um den Songs des Albums ihren Feinschliff zu verpassen.

„Wir leben in einer Welt voller Superlative – egal ob in der Werbung, in Wahlversprechungen oder sonst wo, alles muss „monstergroß“ oder besonders heldenhaft sein“, so die Musiker. „Dabei gibt es auch einige Staatsführer, die in ihrem Streben mehr „Monster“ als „Hero“ sind und bei denen die beiden Begriffe eine gefährliche Symbiose eingehen."

AXXIS: "MONSTER HERO" TOUR 2018:

29.09. Lünen / Heinz-Hilpert Theater (AXXIS Rock Revue)

25.10. Wuppertal /Haus der Jugend

26.10. Burgrieden /Riffelhof

27.10. Heidenheim a.d.Brenz / Lokschuppen

01.11. Frankfurt a.Main / Nachtleben

02.11. Soest / Alter Schlachthof

03.11. Bremen / Meisenfrei

04.11. Hamburg / Logo

08.11. Mannheim / MS Connexion Complex

09.11. Pirmasens / Quasimodo

10.11. Burglengenfeld / VAZ

11.11. Augsburg / Spectrum

15.11. Nürnberg / Hirsch

16.11. München / Strom

17.11. Aarburg / Musigburg