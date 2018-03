TWITCHING TONGUES – neues Album

Am 9. März werden TWITCHING TONGUES ihr neues Album „Gaining Purpose Through Passionate Hatred“ via Metal Blade Records raushauen.

Der Titel von TWITCHING TONGUES’ viertem Studio-Album „Gaining Purpose Through Passionate Hatred“ bezieht sich auf einen Textauszug aus einem Zitat des bekannten Sozialphilisophen Eric Hoffer „Leidenschaftlicher Hass kann einem inhaltsleeren Leben Bedeutung und einen Zweck verleihen“, das die Geisteshaltung der Band bei der Arbeit an diesem Album verdeutlicht. Sie zollt ihren Unterstützern Respekt und wehrt sich zugleich vehement gegen alle, die ihnen Schlechtes wollten.

Einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album liefert die neue Single „Kill For You“.

Scheitern fungiert als Leitmotiv der Texte, doch Colin stößt auch erstmals in politische Gefilde vor. Das aktuelle Politgeschehen hat ihn genötigt, seiner Meinung Luft zu verschaffen. Da sich die Band unmittelbar von Soundtracks inspirieren ließ, klingt die Platte sehr episch, womit die Band ihre Vision umsetzte, die Musik erzählerisch fließen zu lassen.

Tracklist:

01. AWOL (State of the Union)

02. Harakiri

03. Kill for You

04. T.F.R.

05. Forgive & Remember

06. Gaining Purpose

07. Long Gone

08. The Sound of Pain

09. Defection (Union of the State)

www.twitchingtongues.com

www.facebook.com/twitchingtongues