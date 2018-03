NIGHTWISH präsentieren 1. Trailer zu "Decades"

Im Video spricht Bandleader und Keyboarder Tuomas Holopainen über die Songauswahl der Compilation. Viel Spaß:

Tuomas kommentiert: "Für mich persönlich ist »Decades« kein einfaches 'Best-Of', sondern beinhaltet die essentiellsten Songs unserer gesamten Karriere. Falls jemand, der noch nie zuvor von NIGHTWISH gehört hat, einen Überblick bekommen möchte, was NIGHTWISH ausmacht und die letzten 20 Jahre ausgemacht hat, wird er auf »Decades« ein perfektes Bild der Band erhalten! Das war meine Philosophie, mit der ich die Songs ausgewählt habe."

»Decades« erscheint in folgenden Formaten:

2CD-DIGI

3LP BOX (different colours)

2CD-Earbook

Die Tracklists:

CD1

01. The Greatest Show On Earth

02. Élan

03. My Walden

04. Storytime

05. I Want My Tears Back

06. Amaranth

07. The Poet And The Pendulum

08. Nemo

09. Wish I Had An Angel

CD2

01. Ghost Love Score

02. Slaying The Dreamer

03. End Of All Hope

04. 10th Man Down

05. The Kinslayer

06. Dead Boy’s Poem

07. Gethsemane

08. Devil & The Deep Dark Ocean

09. Sacrament Of Wilderness

10. Sleeping Sun

11. Elvenpath

12. The Carpenter

13. Nightwish (demo)

---

3LP BOX (33 RPM)

Side A

01. The Greatest Show On Earth

Side B

01. Élan

02. My Walden

03. Storytime

04. I Want My Tears Back

05. Amaranth

Side C

01. The Poet And The Pendulum

02. Nemo

03. Wish I Had An Angel

Side D

01. Ghost Love Score

02. Slaying The Dreamer

03. End Of All Hope

04. 10th Man Down

Side E

01. The Kinslayer

02. Dead Boy’s Poem

03. Gethsemane

04. Devil & The Deep Dark Ocean

Side F

01. Sacrament Of Wilderness

02. Sleeping Sun

03. Elvenpath

04. The Carpenter

05. Nightwish (demo)

Der Release wird von einer neunmonatigen Welttournee begleitet, die im März und April mit 34 Shows in Nordamerika starten wird. Anschließend führt die Reise NIGHTWISH in Form von einigen Dutzend Festival- und Headlineshows durch den blauen Kontinent. Auf dieser Tour wird die Band eine spezielle Setlist auf die Bühnen bringen, die u.a. selten gespieltes Material aus den Anfangstagen ihrer Karriere enthalten wird.

Hier sind alle Termine:

NIGHTWISH live 2018:

»Decades« - Europa

18.05. EST Tallinn - Saku Suurhall

01.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

02.06. NL Nijmegen - FortaRock

21.06. DK Kopenhagen - Copenhell

24.06. F Clisson - Hellfest

06.07. N Kvinesdal - Norway Rock Festival

13.07. FIN Joensuu - Ilosaarirock

21.07. FIN Lahti - Mukkulan Tapahtumapuisto

03.08. D Wacken - Wacken Open Air

07.08. CH Schaffhausen - Stars in Town

09.08. E Villena - Leyendas del Rock

12.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

---

02.11. S Göteborg - Partille Arena

05.11. D Berlin - Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg - Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen - Lotto Arena

09.11. D Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris - AccorHotels Arena

11.11. CH Genf - Arena

13.11. SK Bratislava - Incheba Expo Arena

14.11. D München - Olympiahalle

16.11. D Leipzig - Arena

17.11. PL Krakau - Tauron Arena

20.11. H Budapest - Arena

22.11. CH Zürich - Hallenstadion

23.11. D Nürnberg - Arena

24.11. D Stuttgart - Schleyer-Halle

27.11. D Saarbrücken - Saarlandhalle

04.12. I Mailand - Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt - Festhalle

Weitere Termine:

»Decades« - Nordamerika

09.03. USA Atlanta, GA - Tabernable

10.03. USA Charlotte, NC - The Filmore

12.03. USA Norfolk, VA - The Norva

13.03. USA Baltimore, MD - Lyric Theater

14.03. USA New York, NY - PlayStation Theater

16.03. USA Philadelphia, PA - Electric Factory

17.03. USA Worcester, MA - The Palladium

18.03. USA Albany, NY - The Egg

20.03. CDN Montreal, QC - Metropolis

21.03. CDN Toronto, ON - Massey Hall

23.03. USA Niagara Falls, NY - Rapids Theatre

24.03. USA Cleveland, OH - Agora Theater

25.03. USA Pittsburgh, PA - Stage AE

26.03. USA Covington, KY - Madison Theater

28.03. USA Kalamazoo, MI - State Theatre

29.03. USA St. Louis, MO - Touhill Performing Arts Center

30.03. USA Minneapolis, MN - The Myth

31.03. USA Chicago, IL - Aragon Ballroom

02.04. USA Omaha, NB - Sokol Auditorium

03.04. USA Denver, CO - Paramount Theatre

05.04. CDN Edmonton, AB - Northern Alberta Jubilee Aud

06.04. USA Spokane, WA - Knitting Factory

07.04. CDN Vancouver, BC - Queen Elizabeth Threater

08.04. USA Portland, OR - Roseland Theater

10.04. USA Las Vegas, NV - Brooklyn Bowl

12.04. USA Ventura, CA - The Majestic Ventura Theatre

13.04. USA San Jose, CA - City National Civic

14.04. USA Anaheim, CA - City National Grove

15.04. USA Tempe, AZ - Marquee Theatre

17.04. USA Dallas, TX - The Bomb Factory

18.04. USA Memphis, TN - Minglewood Hall

19.04. USA Mobile, AL - Saenger Theater

21.04. USA St. Petersburg, FL - Jannus Landing

22.04. USA Miami, FL - Olympia Theater