THE CROWN veröffentlichen Videoclip zur zweiten Single 'Cobra Speed Venom'

Die gemeinsam mit Fredrik Nordström im Studio Fredman produzierte Scheibe verspricht, eine der größten Überraschungen des Jahres zu werden - eine Rückkehr zur todesmetallischen Raserei und Finsternis in voller Pracht!



THE CROWN haben jetzt die zweite Single aus 'Cobra Speed Venom' veröffentlicht.





"A 5 minute Death Metal Grindcore Opera! Take a deep breath before the plunge - This will drag you down into the deep Waters!"



THE CROWN sagen über 'Cobra Speed Venom': "Wir freuen uns, endlich beweisen zu können, was für eine starke Band wir sind, wenn die Umstände stimmen. Das heißt, in der Lage zu sein, ein Album nach unseren Vorstellungen zu machen: gemeinsam als Band, sowohl beim Proben als auch beim Aufnehmen. Was ihr hören werdet, ist eine Bandperformance voller Energie und Biss!"



'Cobra Speed Venom' Trackliste:

1. Destroyed By Madness

2. Iron Crown

3. In the Name of Death

4. We Avenge!

5. Cobra Speed Venom

6. World War Machine

7. Necrohammer

8. Rise In Blood

9. Where My Grave Shall Stand

10. The Sign of the Scythe

11. Nemesis Diamond (bonus track)

12. The Great Dying (bonus track)



THE CROWN sind:

Johan Lindstrand - Vocals

Magnus Olsfelt - Bass

Marko Tervonen - Gitarre

Robin Sörqvist - Leadgitarre und Backing Vocals

Henrik Axelsson - Drums