DOWNFALL OF GAIA kündigen weitere Livedates für April an

Ein 10-Tages-Trip durch Deutschland, Österreich, die Schweiz inklusive Tour-Abschluss in Tschechien soll es im April sein - mit inbegriffen beim explosiven Live-Package sind die Hamburger Sludge- und Stoner-Doomer HIGH FIGHTER sowie die Doom-Metaller HEXER aus Dortmund.

DOWNFALL OF GAIA live:

+ High Fighter

+ Hexer

04.04.18 DE - Köln / MTC (Downfall of Gaia ONLY)

05.04.18 DE - Würzburg / Immerhin (Downfall of Gaia ONLY)

06.04.18 CH - Winterthur / Gaswerk (Downfall of Gaia ONLY)

07.04.18 CH - Luzern / Treibhaus

09.04.18 IT - Milano / Circolo Svolta

10.04.18 AT - Graz / Explosiv

11.04.18 AT - Salzburg / Rockhouse

12.04.18 CZ - Prague / 007 Strahov

13.04.18 CZ - Brno / Kabinet Múz

14.04.18 DE - Leipzig / UT Connewitz