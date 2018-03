RED APOLLO: Neues Album "The Laurels Of Serenity" am 27. April

RED APOLLO veröffentlichen mit „The Laurels of Serenity“ am 27.04. ihr drittes Album. Die Band paart Post-Metal mit Progressive- und Black Metal.

CD/LP/LP-Box und auch der digitale Release erscheinen auf Moment Of Collapse Records. Während ihres siebenjährigen Bestehens kommt die Band auf zwei Albumveröffentlichungen, vier EPs, erfolgreiche Touren mit BLACK TUSK, HEAVEN IN HER ARMS, sowie über 150 Festivals und Club Shows.

Das dritte Album vereint acht Songs, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind und aufgenommen wurden. Thematisiert wird die Konfrontation (der Band) mit dem gesamten Spektrum pathologischer Ängste.