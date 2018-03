ENTRAILS kündigen neues Line-Up an

Den Job am Schlagzeug wird ab jetzt Freddy Ortscheid übernehmen, welcher auch für STILL I WITHER, MAGIC KINGDOM und OMNICIDE trommelt: "Ich bin stolz, mich jetzt offizielles Mitglied von Entrails nennen zu dürfen, fühle mich geehrt und bin gespannt, was daraus wird - das Chaos kann losgehen!"

Marcus Brorsson hingegen wird Penki Samuelson an der Gitarre ablösen. Penki darf ab jetzt ordentlich am Bass in die Seiten greifen. Marcus kommentierte: "Ich bin total aufgeregt, weil ich jetzt zu Entrails gehöre und die Chance bekomme, der Welt eine ordentliche Old-School-Death-Metal-Harke zu verpassen. Schließlich muss diese Musik ordentlich brutal bleiben."

Jimmy Lundqvist erklärt: "Besetzungswechsel sind gewiss kein Zuckerschlecken, aber wenn Leute abwandern, müssen neue gefunden werden, um weiter Musik machen zu können. Mit diesen frischen und verdammt guten Musikern an Bord werden wir keinen Fußbreit von dem altmodischen Stil abrücken, den Entrails verkörpern!"

Penki Samuelson: "Markus und Freddy fügen der Band wirklich eine weitere Dimension hinzu. Schon bei unserer ersten Probe stimmte die Chemie. Wir klingen und fühlen uns großartig!"

ENTRAILS live:

12/05/18 AT - Wien -Vienna Metal Meeting

09/06/18 DE- Mühlteich Hauptmannsgrün- Chronical Moshers Open Air

06/07/18 CZ - Kolin - Symbolic Open Air

07/07/18 SK - Reviste - Gothoom Open Air

31/08/18 BE - Deinze - Elpee

01/09/18 NL - Schoonebeek - Deathfest