SMASHING PUMPKINS geben Reunion & Tour bekannt

DIE SMASHING PUMPKINS sind in Originalbesetzung zurück - oder zumindest drei Viertel der Band: Die Gründungsmitglieder Billy Corgan, Jimmy Chamberlin and James Iha haben sich wieder zusammengetan und starten im Juli ihre "Shiny And Oh So Bright Tour" durch Nordamerika.

Es wird das erste Mal seit fast 20 Jahren sein, dass die SMASHING PUMPKINS in Fast-Originalbesetzung wieder auf den Bühnen zu sehen sind. Fehlen wird allerdings Original-Bassistin D'arcy Wretzky.

Angekündigt hatten die PUMPKINS ihre Tour durch ein Video mit den Albumcover-Stars Ali Laenger und LySandra Roberts von "Siamese Dream":

Die "Shiny And Oh So Bright Tour" wird zudem das 30. Jubiläum der Band feiern. Die Shows sollen Material vom Debüt "Gish" über "Siamese Dream" und "Mellon Collie And The Infinite Sadness" bis hin zu "Adore" und "Machina" enthalten. Mit dabei ist auch Gitarrist Jeff Schroeder.

Billie Corgan zur Reunion: "Some 30 years ago, as THE SMASHING PUMPKINS, James Iha and I began a musical journey in the cramped rear bedroom of my father's house. And so it's magic to me that we're able to coalesce once more around the incredible Jimmy Chamberlin, to celebrate those songs we've made together."

Hier sind die Tourdaten für Nordamerika:

Jul. 12 - Glendale, AZ @ Gila River Arena

Jul. 14 - Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena

Jul. 16 - Austin, TX @ Frank Erwin Center

Jul. 17 - Houston, TX @ Toyota Center

Jul. 18 - Dallas, TX @ American Airlines Center

Jul. 20 - Nashville, TN @ Bridgestone Arena

Jul. 21 - Louisville, KY @ KFC Yum! Center

Jul. 22 - Atlanta, GA @ Infinite Energy Arena

Jul. 24 - Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

Jul. 25 - Tampa, FL @ Amalie Arena

Jul. 27 - Baltimore, MD @ Royal Farms Arena

Jul. 28 - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

Jul. 29 - Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

Jul. 31 - Boston, MA @ TD Garden

Aug. 01 - New York City, NY @ Madison Square Garden

Aug. 04 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

Aug. 05 - Detroit, MI @ Little Caesars Arena

Aug. 07 - Montreal, QC @ Centre Bell

Aug. 08 - Toronto, ON @ Air Canada Centre

Aug. 11 - Columbus, OH @ Schottenstein Center

Aug. 13 - Chicago, IL @ United Center

Aug. 16 - Kansas City, MO @ Sprint Center

Aug. 17 - Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse

Aug. 19 - St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

Aug. 20 - Omaha, NE @ CenturyLink Center

Aug. 21 - Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center

Aug. 24 - Seattle, WA @ KeyArena

Aug. 25 - Portland, OR @ Moda Center

Aug. 27 - Oakland, CA @ Oracle Arena

Aug. 28 - Sacramento, CA @ Golden 1 Center

Aug. 30 - Los Angeles, CA @ The Forum

Sep. 01 - San Diego, CA @ Viejas Arena

Sep. 02 - Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

Sep. 04 - Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

Sep. 05 - Denver, CO @ Pepsi Center

Sep. 07 - Boise, ID @ Ford Idaho Center