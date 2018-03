DREAM THEATER: Jordan Rudess auf Solo-Tournee

Keyboarder Jorden Rudess (DREAM THEATER) wird im März und April auf Solo-Tournee in Amerika und Europa unterwegs sein.

Mit seinem Solo-Piano-Set "From Bach To Rock: A Musician's Journey" wird der Musiker in folgenden Orten Halt machen:

Mar. 07 - Oakland, California

Mar. 20 - Portland, Oregon

Mar. 21 - Seattle, Washington

Mar. 30 - Padua, Italy

Apr. 01 - Tel Aviv, Israel

Apr. 03 - -London, England

Apr. 04 - Utrecht, Netherlands

Apr. 06 - Vantaa/Helsinki, Finland

Apr. 08 - Stockholm, Sweden

Apr. 10 - Esbjerg, Denmark

Apr. 11 - Hamburg, Germany

Apr. 12 - Essen, Germany

Apr. 13 - Frankfurt, Germany

Apr. 15 - San Sebastian, Spain