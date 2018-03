PARADISE LOST: Lyric Video zu "So Much Is Lost (Remastered)"

Als ersten Vorgeschmack präsentieren die Briten heute die Single 'So Much Is Lost (Remastered)', die einst auch die erste Auskopplung des 1999 veröffentlichten »Host« war und PARADISE LOST nach ihren Death Metal Anfängen in eine melancholische Richtung des Elektropops trieb.

Jaime Gomez Arellano, der für das Remastering zuständig war und bereits »Medusa« produziert hatte, erklärt: "»Host« ist ein fantastisches Album mit herausragender Produktion. Als ich demnach die Chance bekam es zu remastern, konzertrierte ich mich darauf, den Klang wärmer zu machen und ihm einen analogen Touch zu verpassen, da viele Alben aus der Zeit etwas dünn klingen im Gegensatz zu unserem heutigen Standard. Die remasterte Version bietet mehr Tiefe und stärkere Bassfrequenzen und hat einen wärmeren und volleren Sound. Ich hoffe, es gefällt den Fans!"



PARADISE LOST Sänger Nick Holmes fügt hinzu: "Es war interessant, diese Ära unserer Bandgeschichte noch einmal zu durchleben. Sicherlich war es kein wildes Metalalbum, aber ich zähle die Songs immer noch zu den stärksten, die wir je geschrieben haben und 'So Much Is Lost' ist en wirklich starker Track."