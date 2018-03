NEAL MORSE geht auf Solo-Tour

Dazu startet der ehemalige SPOCK'S BEARD-Sänger seine "Absolutely Solo"-Tournee im Juni in Stockholm, bevor es ihn auch vier mal nach Deutschland führt.

Hier ist Neals offizielle Ankündigung der Tour:

Schaut euch NEAL MORSE auf seiner "Absolutely Solo" Europa-Tour 2018 hier an:

05.06.2018 SE – Stockholm, Södra Teatern

06.06.2018 NO – Oslo, Olsen På Bryn

07.06.2018 DE – Hamburg, Indra

08.06.2018 IT – Milan, Blue Rose Club (Bresso)

09.06.2018 CH – Pratteln, Z7

11.06.2018 BE – Verviers, Spirit of 66

12.06.2018 NL – Tilburg, 013

13.06.2018 NL – Utrecht, TivoliVredenburg Hertz Zaal

14.06.2018 DE – Köln, Jungle Club

15.06.2018 DE – Bochum, Christuskirche

16.06.2018 DE – Aschaffenburg , Colos-Saal

18.06.2018 UK – Sheffield, City Hall

19.06.2018 UK – York, Crescent Community Venue

20.06.2018 UK – Glasgow, Classic Grand Lounge

21.06.2018 UK – Leicester, The Musician

22.06.2018 UK – London, The Dome