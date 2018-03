SODOM spielen auf dem Rock Hard Festival 2018

Rock Hard-Herausgeber Holger Startmann zeigt sich sehr erfreut:: »Einen besseren Ort für die Premiere der neuen Besetzung als das Amphitheater kann man sich wohl kaum vorstellen. Ich bin mir sicher, dass Tom und seine Mannen in Zusammenarbeit mit unserer Crew alle Register ziehen werden um den Fans einen unvergesslichen Abend zu bereiten.«

Das Rock Hard Festival 2018 findet am Pfingstwochenende (Freitag, 18. Mai bis Sonntag, 20. Mai) statt. Die 3-Tages-Tickets kosten 86,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 108,40 Euro). Alle Infos findet ihr unter www.rockhardfestival.de.

Bisher stehen folgende Bands fest:

ROCK HARD FESTIVAL 2018

SAXON

OVERKILL („Feel The Fire“ & „Horrorscope“-Set)

SODOM (Erste Show mit neuem Line-up!)

TIAMAT („Clouds“- und „Wildhoney“-Set)

ULI JON ROTH („Scorpions Revisited“)

MARDUK

CIRITH UNGOL

BACKYARD BABIES

DIAMOND HEAD

DOOL

NIGHT DEMON

LEATHERWOLF

NOCTURNAL RITES

THUNDERMOTHER

THE NEW ROSES

ATTIC

TRAITOR

DAWN OF DISEASE