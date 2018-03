Vom 21. bis 23. Juni 2018 findet zum vierten Mal das RockFels Festival auf der Loreley-Freilichtbühne in St. Goarshausen statt.

Nun wurden mit FREEDOM CALL, STICK TO YOUR GUNS, ORPHANED LAND, LACUNA COIL und DIABLO BLVD die fünf finalen Bands bestätigt. Am kommenden Samstag sollen noch drei Special Guests folgen, danach ist das Billing komplett.

Das komplette Billing gibt und alle weiteren Informationen gibt es hier:

RockFels 2018 - Billing