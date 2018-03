SIX FEET UNDER kommen auf Tour

THE LORD OF THE UNDERWORLD Tour 2018

SIX FEET UNDER

+ INFERNAL TENEBRA

+ MOROSE VITALITY

+ CRITICAL MESS

24/05/18 DE - Erfurt - From Hell

25/05/18 DE - Magdeburg - Factory

26/05/18 DE - Dresden - Skullcrusher

27/05/18 CZ - Ostrava - Barrak

28/05/18 CZ - Liberec - Bunkr

29/05/18 SK - Bratislava - Majestic Music Club

30/05/18 HU - Budapest - Dürer Kert

31/05/18 AT - Wien - Viper Room

01/06/18 DE - Leipzig - Bandhaus 2.0

02/06/18 DE - Röbel - Alte Heimat