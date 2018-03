THE CRIMSON GHOSTS: neues Album und Tourankündigung

Das Album wird den Titel "Yet Not Human" tragen und am 18. Mai 2018 von Ring Of Fire Records veröffentlicht und via Broken Silence weltweit vertrieben. Aufgenommen, gemischt und gemastert in Jackals eigenem Casket Garden Studio, erscheint "Yet Not Human" als Digipack (DVD sized), CD, als limitierte Vinyl LP im Gatefold-Cover mit farbigem Vinyl und als streng limitierte MC.

Für das Coverartwork ist Madeleine Scott Spencer verantwortlich.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung wird THE CRIMSON GHOSTS einige Konzerte in Deutschland spielen. Weitere Shows (unter anderem in Moskau und St. Petersburg) und Festivals sowie eine Promotour für "Yet Not Human" sind aktuell in der Planung.

Tourdaten:

18.5.2018 - Köln, Jungle Club

19.5.2018 - Essen, Don´t panic

20.5.2018 - Hamburg, Indra Mondial