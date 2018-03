FREQUENCY DRIFT - Single „Electricity" vom neuen Album

Die für ihren cineastischen Sound gefeierten Bayreuther Artrocker FREQUENCY DRIFT veröffentlichen die Single „Electricity" vom kommenden Album „Letter To Maro“, das am 13.04. via Gentle Art Of Music rauskommt.

Mit detailliert ausgearbeiteten Kompositionen, mitreißenden Melodien und ebenso komplexen wie experimentellen Klangdimensionen erschaffen FREQUENCY DRIFT auf ihrem neuen Album „Letters to Maro“ fesselnden, cineastisch anmutenden Sound, der beim Hörer alleine durch die Macht seiner Klänge eine faszinierende Bildabfolge von Verlust, Vergessen und Bewältigung entstehen lässt.

Um dem langjährigen Konzept treu zu bleiben und jedem Album seinen ganz eigenen Sound zu geben, hat die Band diesmal noch intensiver auf dichte Arrangements und die unkonventionelle Instrumentierung gesetzt: Gerade die E-Harfe steht einmal mehr im Zentrum der Kompositionen. So lässt man den schweren Gitarrensound von „Last“ hinter sich und geht auf „Letters to Maro“ deutlich transparenter und elektronischer vor. So bekommen die Songs den Raum zum Atmen, was sie ihre jeweilige Melancholie oder Leichtfüßigkeit mit höchstpräziser Klarheit entfalten lässt.

Auch bei „Letters to Maro“ war wieder das bewährte Songwriting- und Produktionsteam Nerissa Schwarz / Andreas Hack an vorderster Front verantwortlich. Zudem geht auch die von Schriftstellern wie Haruki Murakami oder dem japanischen Arthouse-Kino inspirierte künstlerische Gesamtkonzeption auf das Konto der beiden Masterminds. Sie sind einmal mehr gleichzeitig Autor und Regisseur des cineastisch-musikalischen Ereignisses, das „Letters to Maro“ dem Zuhörer bietet: Musik, Lyrik, Artwork und Videos, all diese Elemente fließen mit ein und schaffen ausufernde Welten und Bilder.

Tracklist:

01. Dear Maro

02. Underground

03. Electricity

04. Neon

05. Deprivation

06. Izanami

07. Nine

08. Escalator

09. Sleep Paralysis

10. Who's Master

11. Ghosts When It Rains

www.frequencydrift.com