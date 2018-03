VISIGOTH stürmen mit ihrem neuen Album 'Conqueror's Oath' die deutschen Albumcharts

#86 Top 100 Albums (Germany)

#14 Top New Artist Albums (USA)

#16 Current Hard Music Albums (USA)

#72 Top New Artist Albums Consumption (USA)

#138 Current Digital Albums (USA)

#171 Top Current Albums (USA)

Die Band meint dazu: "It's an incredible honor to have been deemed worthy of the German charts! Thank you for supporting Heavy Metal - sound the horns and raise the banners high!"



'Conqueror's Oath' track-listing

1. Steel and Silver

2. Warrior Queen

3. Outlive Them All

4. Hammerforged

5. Traitor's Gate

6. Salt City

7. Blades in the Night

8. The Conqueror's Oath

VISIGOTH Europatour:

Feb. 20 - Leipzig, Germany - Four Rooms

Feb. 21 - Wien, Austria - Escape Metal Corner

Feb. 22 - Innsbruck, Austria - Livestage

Feb. 23 - Dornbirn, Austria - Schlachthaus

Feb. 24 - Lunen, Germany - Swordbrothers Festival

Feb. 25 - Genk, Belgium - Flashback

Feb. 27 - Barcelona, Spain - Rocksound

Feb. 28 - Zaragoza, Spain - Sala Lopez

Mar. 1 - Madrid, Spain - Sala Live

Mar. 2 - Ljungby, Sweden - Turbofest

Mar. 3 - Niederjossa, Germany - Full Metal Fest

Mar. 6 - Goppingen, Germany - Zille

Mar. 7 - Leiden, Netherlands - De Noble

Mar. 8 - Marburg, Germany - Szenario

Mar. 9 - Weiher, Germany - Live Music Hall

Mar. 10 - Hamburg, Germany - Hell Over Hammaburg Festival