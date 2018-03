RIPE & RUIN veröffentlichen ihre EP "The Eye Of The World" am 6. April

Eingespielt auf einem Low-Budget Schlagzeug, einem 40€ Bass vom Flohmarkt und einer alten Telecaster wurde aus fünf Songs das, was ab dem 6. April auf RIPE & RUINs Debüt-EP „The Eye Of The World“ zu hören sein wird. Das Rock-Trio aus St. Pauli, bestehend aus Gordon Domnick, Florian Kaninck und Jannis Balzer veröffentlichten den ersten Song ihrer EP, „Clarity“, bereits am 2. Februar.