KATAKLYSM enthüllen Albumdetails zu "Meditations"

Das Coverart des Albums, welches im April via Nuclear Blast auf den Markt kommt, wurde wieder von Ocvlta Designs by Surtsey designt.

Fronter Maurizio Iacono zur Platte: „Dieses Album ist eine ganz spezielle Angelegenheit für mich, da es u.a. alte persönliche (Negativ-)Ereignisse von mir behandelt. Ich hatte einfach das Bedürfnis, diese in Musik umzuwandeln. Die Jungs und ich haben die Platte gemeinsam geschrieben, wie wir es eben schon damals gemacht haben... Wir haben ganz unbekümmert gearbeitet, hatten eine Menge Spaß und waren ehrlich zu uns selbst. Herausgekommen ist eine ernste Platte, die unsere Band im Hier und Jetzt repräsentiert, aber auch die Vergangenheit nicht außen vor lässt. Unser nächstes Kapital ist auf dem Weg und wir können es kaum erwarten, dieses mit Euch zu teilen!“

"Meditations" - Tracklist:



01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I'll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn't Break Doesn't Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel