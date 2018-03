BLACK RAINBOWS auf Europa-Tour 2018

Durch acht Länder zieht der Tross, um die Veröffentlichung des am 6. April erscheinenden Albums "Pandaemonium" zu zelebrieren, auf welchem erstmals Neu-Drummer Fillippo Ragazzoni zu hören ist.

Die Daten:

16.03 - Rome (IT) 30 Formiche

22.03 - Martigny (CH) Sunset Bar

23.03 - Torino (IT) Blah Ba

24.03 - Parma (IT) Titty Twister

29.03 - Olten (CH) Coq D'Or

30.03 - Seewen (CH) Gaswerk

31.03 - Strasbourg (FR) Maison Bleue

01.04 - Feldkirch (AT) Graf Hugo

02.04 - Graz (AT) Club Q

03.04 - Wien (AT) Viper Room

04.04 - Salzburg (AT) Rockhouse

05.04 - Augsburg (DE) City Club

06.04 - Innsbruck (AT) PMK

07.04 - Milano (IT) Cox 18

19.04 - Winterthur (CH) Gaswerk

20.04 - Frankfurt (DE) Feinstaub

21.04 - Arlon (BE) L'Entrepot

22.04 - Osnabruck (DE) Bastard Club

23.04 - Mannheim (DE) Kurzbar

24.04 - Stuttgart (DE) Keller Klub

25.04 - Berlin (DE) Jagerklause

26.04 - Dresden (DE) Chemofabrik

27.04 - Leipzig (DE) Geiszer 16

28.04 - Erfurt (DE) Tiko

03.04 - Deventer (NL) Burgerweeshuis w/ High On Fire

05.05 - London (UK) Desertfest

2X.06 - Clisson (FR) Hellfest

30.06 - Alessandria (IT) Bliss Beat Fest