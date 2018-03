GOZU geben Neues zu "Equilibrium" bekannt

Denn mit "Ricky 'The Dragon' Steamboat" wurde schon das Musikvideo zur ersten Single veröffentlicht:

"Equilibrium" erscheint am 13. April via Blacklight Media Records. Gitarrist Marc Gaffney dazu: "We wanted these songs to hit a nerve, make people shake their ass and enjoy simply being alive."

'Equilibrium' track-listing:

1. Ricky "The Dragon" Steamboat

2. The People vs. Mr. T

3. King Cobra

4. Manimal

5. They Probably Know Karate

6. Prison Elbows

7. Stacy Keach

8. Ballad of ODB