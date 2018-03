PUNGENT STENCH veröffentlichen neues Werk

Die Original Aufnahmen stammen aus 2007, kurz bevor sich die Österreicher von Martin Scirenc und Alex Wank getrennt haben. Besondere Highlights werden Gastauftritte von Dr. Heathen Scum (THE MENTORS), Kam Lee (MANTAS, MASSACRE) and LG Petrov (ENTOMBED) sein.

Hier die Tracklist:

1. Aztec Holiday

2. Persona Non Grata

3. Devil's Work

4. Brute

5. King Of Smut

6. Suicide Bombshell

7. Opus Dei

8. I Require Death Sentence

9. Me Gonzo

10. Planet Of The Dead