SPIDERS: neues Album und Musikvideo

Die schwedische Hardrock-Formation SPIDERS veröffentlicht im Frühjahr ihr drittes Studioalbum, das den Titel "Killer Machine" tragen wird. Vorab wurde nun ein Video zur ersten Single "Dead or Alive" herausgebracht.

Nach "Flashpoint" (2012) und "Mad Dog" meldet das Quartett bestehend aus Ann-Sofie Hoyles (Gesang), John Hoyles (Gitarre), Olle Griphammar (Bass) und Ricard Harryson (Drums) am 06. April mit ihrem dritten Album zurück, das via Spinefarm Records veröffentlicht wird, zurück. Das Video zur Single "Dead or Alive" liefert bereits einen Vorgeschmack auf das neueste Werk der Retro-Rocker: