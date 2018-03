VUG veröffentlichen Debütalbum auf Noisolution

Reinhören könnt ihr hier:

Mehr Infos zur 2015 gegründeten Band aus der Bio des Labels:

"VUG – ein sehr kurzer Name, für eine Band, die schon eher lange am Werke ist. Und mindestens genauso lange ist sie als Geheimtipp in einer Szene bekannt, die klein, aber international und umso lebendiger ist. Doch gut Ding will bekanntlich Weile haben und bei VUG ist sehr schnell klar, wohin die Reise geht: 70er Heavy Rock, aber roh und dunkel. Bluesrock trifft Protometal. Es wird eindeutig in die Vergangenheit geschielt, aber dennoch ist die Band mit Wurzeln in den USA und Berlin nicht nur „eine weitere 70er Band“. Sie haben ihren eigenen Stil kreiert. Ein dunkles Gestein, das in seinem Inneren ein atemberaubendes Farbspiel und allerhand verschiedener Strukturen enthüllt – wie ein „Vug“ eben."

Besetzung:

Philipp Hennermann – Bass

Maximilian Raine – Gitarre

Felix Scholl – Gitarre + Vocals

Nick DiSalvo – Drums