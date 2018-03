PARADISE LOST erinnern sich an Aufnahmen zu "Host"

Nun präsentiert die Band den ersten Interviewtrailer, in dem Sänger Nick Holmes und Gitarrist Greg Mackintosh einige herrliche Anekdoten darüber auf Lager haben, wie es war, in den Neunzigern bei einem Major Label unter Vertrag zu stehen... und einige extravagante, seltsame aber auch wundervolle Konsequenzen davon zu genießen - wie die Möglichkeit, ein Studio in der Villa der Schauspielerin Jane Seymour bauen zu können, dabei im selben Bett wie WET WET WETs Marti Pellow zu schlafen und dubiose Heftchen in der Nachttischschublade zu finden...

Seht den Clip hier: