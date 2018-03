AYREON posten Live-Video zu "Valley Of The Queens"

Mit "Valley Of The Queens" haben die niederländischen Progger AYREON um Mastermind Arjen Lucassen ein neues Live Video veröffentlicht.

Der Clip stammt vom Livemitschnitt "Ayreon Universe - Best Of Ayreon", der am 30.03.2018 in verschiedenen Formaten via Mascot herauskommt.

Lasst euch jetzt von "Valley Of The Queens" verzaubern:

"Ayreon Universe - Best Of Ayreon" fasst die drei legendären Liveshows von AYREON im September 2017 in Tilburg vor 9.000 begeisterten Fans zusammen - als Dreifach-LP in schwarzem Vinyl sowie in limitierter Auflage in farbigem Vinyl, jeweils mit beigelegtem Download-Code; außerdem als Doppel-CD und Doppel-DVD sowie als Blu-ray und als Earbook mit Doppel-CD, Doppel-DVD und Blu-ray. Unterstützt wurde Lucassen von zahlreichen Musikern und Gastsängern.

Zuvor hatten AYREON bereits ein Live Video zu "Everybody Dies" veröffentlicht: