EPICA mit animiertem Video zu "Decoded Poetry"

Das animierte Video wurde von Anime-Meister Davide Cilloni kreiert/produziert und vollendet EPICA's Videotrilogie, die bereits mit dem aktuellen Album-Titeltrack "The Solace System" sowie "Immortal Melancholy" ihren Anfang genommen hatte. Alle drei Tracks sind Teil ihrer zuletzt veröffentlichten EP »The Solace System« (September 2017, Nuclear Blast).

Schaut euch das Video zu "Decoded Poetry" hier an:

Coen Janssen (Keyboard, EPICA) kommentiert: "Es war uns eine große Ehre, mit dem talentierten Davide Cilloni an dieser einzigartigen Videotrilogie zu arbeiten. In diesem letzten Part finden wir endlich raus, was mit unserer Dimension geschehen wird und ob 'The Universal Death Squad' unseren Planet erobern wird... hoffen wir das Beste!! Wir hoffen sehr, Euch gefällt dieser letzte Teil genau so gut wie es mir gefallen hat, mich selbst als Cartoon-Figur zu sehen - haha!"

"The Solace System":



"Immortal Melancholy":