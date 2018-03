Auf Tour: SIBERIAN MEAT GRINDER

Seit 2011 treibt die Band mit dem Tsar-Bären als Mokottchen sein Unwesen und haben auf mehreren Tourneen und Festivals mit Bands wie Agnostic Front, Terror, Sick Of It All, Deez Nuts, Napalm Death, Power Trip oder Walls Of Jericho gespielt. Ab März 2018 kommen sie wieder auf Tour und haben ihr neues Album "Metal Bear Stomp" im Gepäck, welches am 13.10 veröffentlicht wurde.