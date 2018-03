PLANET OF ZEUS kommen auf Co-Headliner Europatour mit LIONIZE

PLANET OF ZEUS - so gewaltig wie der Donnergott selbst werden die Griechen über Europa herabdonnern und das zusammen mit den Amerikanern von LIONIZE, mit denen sie bereits während der "Lords Of The Riffs Vol.2"-Tour zusammen die Bühne gerockt haben.

Dabei haben beide Bands ihre neuen Scheiben im Gepäck: PLANET OF ZEUS ihr viertes Album "Loyal To The Pack" und LIONIZE bei ihrem Deutschland-Debüt "Nuclear Soul".

PLANET OF ZEUS & LIONIZE

Spring 2018 European Co Headliner Tour

So 22.04.18 Stuttgart / Keller Klub

Di 24.04.18 München / Feierwerk

Mi 25.04.18 Nürnberg / Z-Bau – Roter Salon

Do 26.04.18 Frankfurt / Nachtleben

Fr 27.04.18 Osnabrück / Bastard Club

Sa 05.05.18 Köln / MTC

Rock aus Griechenland? Wenn nicht PLANET OF ZEUS, wer dann? Die wohl momentan erfolgreichste Rockband der Griechen begeisterte nicht nur bereits 2008 mit ihrem Debüt "Eleven The Hard Way" die Journalisten, sondern auch IRON MAIDEN-Sänger Bruce Dickinson, der sie prompt zu seiner Radioshow einlud. Seit dem Zweitwerk "Macho Libre" ist das Quartett regelmäßig auf Tour durch Europa - genau wie im April/Mai dieses Jahres und die fünfte Platte wird pünktlich zu der Tour fertiggestellt sein.

LIONIZE werdet ihr hier auf der Tour zum allerersten Mal in Deutschland spielen sehen. Eine Mischung aus Classic Rock, Punk, Soul und Reggae macht die seit zehn Jahren bestehende Band aus.Das fünfte Album "Nuclear Soul", das bereits im September erschienen ist, wird auf der Co-Headliner Tour ebenfalls präsentiert - überzeugt euch selbst!