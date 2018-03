"The Osbournes" kehren als Podcast-Version zurück

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Finale der umstrittenen Fernsehsendung „The Osbournes“ kehren der "Prince of Darkness" und seine Familie zu dem Format zurück. Die Neuauflage der Sendung wird allerdings nicht als neue Reality-Soap erscheinen, sondern als Podcast .

Ab dem 5. März 2018 (dem 16. Jubiläum des MTV-Debüts der Show) werden wöchentlich Folgen erscheinen, in denen Ozzy, Sharon, Jack und Kelly über ihre Zeit während der Original-Sendung sprechen, aber auch erzählen, was seitdem alles passiert ist. Außerdem werden auch einige Gäste von der Familie interviewt. So sind u.a. Comedian Sheryl Underwood, Sängerin Carnie Wilson und der „The Osbournes“-Produzent Greg Johnston als Gäste angekündigt. Mögliche Gastauftritte von Zakk Wylde und Tony Iommi sind zwar noch nicht bestätigt, aber man kann ja noch hoffen.