KAMELOT veröffentlichen erste Single aus "The Shadow Theory" & kündigen Tour an

Thomas Youngblood kommentierte “RavenLight”: “The album offers many diverse songs, here is one of the mid tempo tracks being offered as an IG for the fans, enjoy this one, more to come!!”

"The Shadow Theory" wird am 6. April via Napalm Records veröffentlicht werden und wurde von Sascha Paeth produziert. Dieser zählt neben Jennifer Haben (BEYOND THE BLACK) und Lauren Hart (ONCE HUMAN) auch zu den Gästen des Albums, dessen Artwork von Stefan Heilemann kreiert wurde.

Tracklist:

1. The Mission

2. Phantom Divine (Shadow Empire)

3. RavenLight

4. Amnesiac

5. Burns To Embrace

6. In Twilight Hours

7. Kevlar Skin

8. Static

9. MindFall Remedy

10. Stories Unheard

11. Vespertine (My Crimson Bride)

12. The Proud and The Broken

13. Ministrium (Shadow Key)

Die Bonus-CD des Digipacks wird folgende Songs umfassen:

Phantom Divine (Shadow Empire) (Instrumental version) RavenLight (Instrumental version) Amnesiac (Instrumental version) Burns To Embrace (Instrumental version) Kevlar Skin (Instrumental version) The Proud and The Broken (Instrumental version) The Last Day of Sunlight (bonus)

Die CD kann ab sofort in zahlreichen verschiedenen Versionen vorbestellt werden.

Selbstverständlich werden die Amerikaner dem Release auch eine World Tour folgen lassen:

North American Dates

/w Delain and Battlebeast

16.04.18 US - Louisville, KY / Mercury Ballroom

17.04.18 US - Charlotte, NC / Fillmore Underground

18.04.18 US - Silver Spring, MD / The Fillmore

20.04.18 US - New York, NY / Irving Plaza

21.04.18 US - Worcester, MA / New England Metal & Hardcore Festival

22.04.18 US - Montréal, QC / CA Métropolis

23.04.18 US - Toronto, ON / CA The Opera House

25.04.18 US - Albany, NY / Upstate Concert Hall

26.04.18 US - Pittsburgh, PA / Cargenie Concert Hall

27.04.18 US - Chicago, IL / Concord Music Hall

28.04.18 US - Minneapolis, MN / The Cabooze

29.04.18 US - Des Moines, IA / Wooly's

01.05.18 US - Denver, CO / Ogden Theatre

02.05.18 US - Salt Lake City, UT / The Complex

04.05.18 US - San José, CA / City National Civic

05.05.18 US - Anaheim, CA / The Grove

06.05.18 US - Phoenix, AZ / Marquee Theatre

08.05.18 US - Dallas, TX / House of Blues

09.05.18 US - Houston, TX / House of Blues

11.05.18 US - Atlanta, GA / Center Stage Theater

12.05.18 US - Orlando, FL / House of Blues

13.05.18 US - Fort Lauderdale, FL / Revolution Live

Festivals:

12 Jul 18 Vizovice, CZ Masters of Rock

08 Aug 18 Villena, ES Leyendas del Rock Festival

10 Aug 18 Derbyshire, UK Bloodstock Open Air

The Shadow Tour

14.09.18 NL - Tilburg / 013

15.09.18 FR - Paris / Elysee Montmartre

16.09.18 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

20.09.18 SE - Gothenburg / Pustervik

21.09.18 SE - Malmö / KB

22.09.18 NO - Oslo / Sentrum Scene

23.09.18 SE - Stockholm / Fryshuset Klubben

25.09.18 FI - Helsinki / Nosturi

26.09.18 FI - Tampere / Pakkahuone

28.09.18 DE - Hamburg / Markthalle

29.09.18 DE - Munich / Backstage

30.09.18 CH - Pratteln / Z7

02.10.18 DE - Mannheim / MS Connexion Complex

07.10.18 FR - Lyon / CCO Villeurbanne

09.10.18 HU - Budapest / Barba Negra

12.10.18 UK – London / KOKO

more dates to be announced!

Dabei wird die Band die Show am 14.09.2018 in Tilburg für eine spätere DVD-Veröffentlichung aufgezeichnet werden.