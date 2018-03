TREMONTI kündigen "A Dying Machine"-Tour 2018 an

Auf dieser Tour soll das für Juni angekündigte, gleichnamige Album promotet werden, welches von Michael Baskette produziert wurde. Den weltweiten Vertrieb übernimmt Napalm Records.

TREMONTI

*with Iron Maiden

18.06.18 DE - Munich / Strom TICKETS

19.06.18 DE - Leipzig /Täubchental TICKETS

21.06.18 DK - Copenhagen / Copenhell

22.06.18 BE - Dessel / Graspop

23.06.18 FR - Clisson / Hellfest

26.06.18 NL - Zwolle / Hedon TICKETS

28.06.18 UK - Glasgow / 02 ABC TICKETS

29.06.18 UK - London / 02 Shepherd's Bush Empire TICKETS

30.06.18 UK - Birmingham / 02 Institute TICKETS

02.07.18 UK - Belfast / Limelight 1 TICKETS

03.07.18 UK - Dublin / Academy TICKETS

05.07.18 UK - Portsmouth / Pyramids Centre TICKETS

07.07.18 ES - Barcelona / RockFest

09.07.18 IT - Milan / San Siro Ippodromo*

10.07.18 CH - Zurich / Hallenstadion*

13.07.18 PO - Lisbon / Altice Arena*

14.07.18 ES - Viveiro / Viveiro Ressurrection Fest

17.07.18 IT - Trieste / Piazza Unita d'Italia*

20.07.18 GR - Athens / Rockwave Festival

22.07.18 BG - Plovdiv / Hills of Rock

24.07.18 CR - Zagreb / Zagreb Arena*

25.07.18 SL - Tolmin / Metaldays

27.07.18 PL - Krakow / Tauron Arena*

28.07.18 PL - Krakow / Tauron Arena*

29.07.18 PL - Warszawa / Klub Hybrydy TICKETS

31.07.18 DE - Berlin / Lido TICKETS

01.08.18 DE - Cologne / Luxor TICKETS

02.08.18 DE - Wacken / Wacken Open Air