UADA gehen auf "Snakes & Vultures over Europe"-Tour

Die amerikanischen Black Metaller von UADA machen die europäischen Bühnen mit ihrem aktuellen Album "Devoid Of Light" unsicher.

Möglicherweise wird die Band auch einige Songs aus dem noch unveröffentlichten, zweiten Album "Cult Of A Dying Sun" zum Besten geben. Man darf also gespannt sein!

March 27 • SE | Malmö – Plan B (+ Slaegt, Ultra Silvam)

Plan B, Norra Grängesbergsgatan 19, 214 50 Malmö, Sweden

» Event: https://goo.gl/r12ew7

» Tickets: https://goo.gl/SweQnV

March 28 • SE | Linköping – The Crypt/Club Hellion (+ Nazghor, Blood of Serpents)

The Crypt, Ågatan 57, 58222 Linköping, Sweden

» Event: https://goo.gl/zNKpQi

» Tickets: https://goo.gl/tjZAdB

March 29 • NO | Oslo – Inferno Metal Festival 2018

Rockefeller and John Dee, Torggata 16, 0181 Oslo, Norway

» Event: https://goo.gl/EwDMej

» Tickets: https://goo.gl/7aDxMo

March 30 • DK | Copenhagen – Stengade (+ Grift, Afsky)

Spillestedet Stengade, Stengade 18, 2200 Copenhagen, Denmark

» Event: https://goo.gl/akyPAu

» Tickets: https://goo.gl/HJ5QGE

March 31 • DE | Münster – Culthe Fest 2018

Sputnikhalle Münster, Am Hawerkamp 31, 48155 Münster, Germany

» Event: https://goo.gl/xZXZAS

» Tickets: culthefestival@gmail.com, Green Hell-Records, Idiots Records

April 01 • DE | München – Dark Easter Metal Meeting 2018

Backstage, Reitknechtstraße 6, Munich, Germany

» Event: https://goo.gl/4CffrC

» FB: https://goo.gl/QxctRK

» Website: https://goo.gl/9FofDr

April 02 • AT | Graz – Explosiv (+ Furia, Au-Dessus, Theotoxin)

Explosiv, Bahnhofgürtel 55a, 8020 Graz, Austria

» Event: https://goo.gl/tQJhn9

» Tickets: s6sch@gmx.at (ltd. pre-sale) / Doors

» Website: https://goo.gl/xfcxoN

April 03 • HU | Budapest – Dürer Kert (+ Furia, Au-Dessus)

Dürer Kert, Ajtósi Dürer sor 19-21., 1146 Budapest, Hungary

» Event: https://goo.gl/ycjxTG

» Tickets: https://goo.gl/HP8rsP

April 04 • SK | Bratislava – Randal Club (+ Furia, Au-Dessus)

Randal Club, Karpatská 2, Bratislava, Slovakia

» Event: https://goo.gl/22CGgN

» Tickets: https://goo.gl/HX62RB

April 05 • PL | Łódź – Magnetofon (+ Au-Dessus)

Magnetofon, ul. Zgierska 26A, 91-059 Łódź, Poland

» Event: https://goo.gl/nukK35

» Tickets: https://goo.gl/LSJ39C

April 06 • DE | Dresden – Chemiefabrik (+ Au-Dessus & Nornír)

Chemiefabrik, Petrikirchstraße 5, 01097 Dresden, Germany

» Event: https://goo.gl/Y4E3b6

» Tickets: https://goo.gl/p9asP4

April 07 • CZ | Pilsen – Theatre Alfa (+ Nordjevel, local support)

DIVADLO ALFA,Rokycanská 7, 312 00 Plzeň, Czech Republic

» Event: https://goo.gl/vvMeuz

» Tickets: tba / Doors

April 09 • HR | Zagreb – Močvara (+ Muka)

Klub Močvara, Trnjanski nasip bb, 10000 Zagreb, Croatia

» Event: https://goo.gl/G3yGRN

» Tickets: tba / Doors

April 14 • DE | Mörlenbach-Weiher – Live Music Hall (+ Krater, Anguish)

Live Music Hall Weiher, Hauptstr. 73, 69509 Mörlenbach, Germany

» Event: https://goo.gl/AjM411

» Tickets: https://goo.gl/quKwQ6 | https://goo.gl/b7ix7e

April 15 • FR | Colmar – Le Grillen (+ Anguish, Je)

Le Grillen, 19 rue des jardins, 68000 Colmar, France

» Event: https://goo.gl/v6hRDo

» Tickets: https://goo.gl/h43Lco

April 16 • FR | Paris – Glazart (+ Alda, Anguish, Griffon)

Glazart, 7/15 av. Porte de la Villette, 75019 Paris, France

» Event: https://goo.gl/nHFfhL

» Tickets: https://goo.gl/YFZZ9S

April 17 • FR | Nantes – A scène michelet (+ Anguish, local support)

a scène michelet, 1 Boulevard Henry Orrion, 44000 Nantes, France

» Event: tba

» Tickets: tba / Doors

April 18 • FR | Dijon – La vapeur (+ Anguish, local support)

La vapeur, 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon, France

» Event: tba

» Tickets: tba / Doors

April 19 • DE | Erfurt – From Hell (+ Alda, Werian)

Club From Hell, Flughafenstr. 41, 99092 Erfurt-Bindersleben, Germany

» Event: https://goo.gl/fKXVZs

» Tickets: https://goo.gl/DPR1cJ

April 20 • DE | Oberhausen – Helvete (+ Zuriaake)

Helvete Pub – Club – Live Stage, Friedrich-Karl-Str. 63, 46045 Oberhausen, Germany

» Event: http://bit.ly/2riLuKN

» Tickets: http://bit.ly/2DebRD2

April 21 • DE | Eisenhüttenstadt – Pestbaracke (+ Cripper, Torture Pit, Albez Duz)

Gesellschaftshaus Schleicher, Wilhelmstraße 37, 15890 Eisenhüttenstadt, Germany

» Event: https://goo.gl/WNZ4Cs

» Tickets: pestbaracke@yahoo.com + Doors

April 22 • BE | Arlon – L’Entrepôt (+ Der Rote Milan, Asathor)

L’Entrepôt À Arlon, 2, Rue Zénobe Gramme, 6700 Arlon, Belgium

» Event: https://goo.gl/8iPTpZ

» Tickets: https://tinyurl.com/y7rlc7ve

April 23 • BE | Brussels – Magasin 4 (+ Alda, Zuriaake)

Magasin 4, Avenue du port 51 B, 1000 Brussels, Belgium

» Event: http://bit.ly/2DpJaGI

» Tickets: http://bit.ly/2m12dNG

April 24 • UK | London – Nambucca (+ Alda, Mountains Crave, Auri)

Nambucca, 596 Holloway Road, N7 6LB London, United Kingdom

» Event: https://goo.gl/xVgiZB

» Tickets: https://goo.gl/xGrVdu

April 25 • UK | Cardiff – Fuel (+ Alda, Praecantator, local support)

FUEL ROCK CLUB, 5 Womanby Street, CF101BR Cardiff, United Kingdom

» Event: https://goo.gl/ftqkcK

» Tickets: https://goo.gl/5sny62

April 26 • UK | Nottingham – The Angel Microbrewery (+ Alda, Wolvencrown, Abduction)

The Angel Microbrewery, 7 Stoney Street, NG1 1LP Nottingham, United Kingdom

» Event: https://goo.gl/8x9iPB

» Tickets: https://goo.gl/vn4rEr

April 28 • DK | Valby – Dark Mental Festival

Dark Mental Festival, Valgårdsvej 2, 2500 Valby, Denmark

» Event: https://goo.gl/NbwZwZ

» Tickets: https://goo.gl/m7YY6V