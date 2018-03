BLACK STONE CHERRY: Neues Album “Family Tree“ & Video zu “Burnin‘“

Stimmt euch mit einem Lyric Video zum brandneuen "Burnin'" schon auf das kommende Werk der Southern Rocker ein:

Die Band versteht "Family Tree" als Hommage an ihre Vorbilder: „Wir hatten göttlichen Beistand.“, lacht Gitarrist Ben Wells. „Aus einem kreativen Funken wurde ein Feuer, das wir noch nie zuvor gespürt hatten.“ Schlagzeuger John Fred fügt hinzu: „Auf ‘Family Tree‘ sind all unsere musikalischen Einflüsse zu hören. Dennoch haben wir darauf unseren ganz eigenen, einzigartigen Southern American Rock’n’Roll-Sound geschaffen.“

Erneut entschieden sich BLACK STONE CHERRY dafür, „Family Tree“ selbst zu produzieren und kehrten in David Barricks „Barrick Recording Studio“ zurück. Dort hatten sie bereits ihr selbstbetiteltes Debüt sowie ihr letztes Album „Kentucky“ (2016) aufgenommen.

Trackliste:

Bad Habit

Burnin’

New Kinda Feelin

Carry Me on Down the Road

My Last Breath

Southern Fried Friday Night

Dancin’ in the Rain (featuring Warren Haynes)

Ain’t Nobody

James Brown

You Got the Blues

I Need a Woman

Get Me Over You

Family Tree