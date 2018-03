GAZPACHO – neues Album „Soyuz“

Die norwegischen Art-Rocker GAZPACHO kündigen für den 18.05. ihr neues Album „Soyuz“ (via Kscope) an.

GAZPACHO sind berühmt für ihre ausgeklügelten Konzept-Alben, ausgefallene Instrumentierung und ihren audiophilen Sound. Während sich die Avantgardisten auf den letzten beiden Alben wissenschaftlich mit uralten und bösen Kräften auseinander setzten (das letzte Studio Album „Molok" enthielt einen Audio-Code, der das Universum hätte auslöschen können, Wissenschaftsmagazine berichteten darüber), geht es auf dem neuen Album um die Vergänglichkeit wunderbarer Momente.

Als Inspirationen des neuen Albums dienten u.a. das zum Pech verdammte russische Raumschiff Sojus, dessen ikonischer Kapitän Komarow mit der Kapsel verunglückte und die tibetanisch-buddhistische Himmelsbestattung (die Verstorbenen werden in Stücken an Geier und Wildvögel verfüttert). Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider" stand Pate für den Song „Emperor Bespoke“. Außerdem auf dem Album zu hören: die älteste Aufnahme der menschlichen Stimme von 1860.

Tracklist:

1. Soyuz One

2. Hypomania

3. Exit Suite

4. Emperor Bespoke

5. Sky Burial

6. Fleeting Things

7. Soyuz Out

8. Rappaccini

Tour 2018:

24/05 – NL - Maastricht, Muziekgieterij

25/05 – NL - Uden, De Pul

26/05 – NL - Zoetermeer, De Boerderij

28/05 – UK - London, The Dome

31/05 – DE - Aschaffenburg, Colos-saal

01/06 – DE - Cologne, Die Kantine

02/06 – NL - Leeuwarden, Neushoorn

23/06 – NO - Oslo, John Dee

30/06 – ESP - Barcelona, Be Prog Festival

www.gazpachoworld.com