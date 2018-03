DEAD CITY RUINS – neues Video „We Are One“

DEAD CITY RUINS veröffentlichen das Video zu ihrer neuen Single „We Are One“.

Der Song stammt vom Album „Never Say Die", welches am 13. April via AFM Records erscheinen wird. Das Album lebt, atmet, rockt, groovt. Vor allem schafft es den Spagat zwischen echter Leidenschaft, Tiefe und der Geradlinigkeit eines guten, alten Riff-Arschtritts – eine viel zu seltene Qualität.

DEAD CITY RUINS spielen mit einer Intensität, die die besten Rockplatten der Siebziger, Achtziger und Neunziger auszeichnet. Und dabei zeigen sie Seele.

Jochen Richert von AFM: „Rock aus Australien hat mit AC/DC, ROSE TATTOO oder AIRBOURNE eine lange Tradition und immer die besondere Prise extra Spirit. Diese Tradition führen DEAD CITY RUINS weiter und verschweißen verschiedene musikalische Einflüsse zu einem dreckigen Brocken Heavy Rock, der drückt und schiebt, was das Zeug hält!“

www.deadcityruins.com