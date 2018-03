SLAUGHTERDAY verkünden neues Werk 'ABATTOIR'

Eine der morbidesten und blutigsten Death Metal Bands Deutschlands kriecht aus seiner Gruft hervor und meldet sich nun nach 1,5 jähriger Abstinenz mit einem halbstündigen neuen Mini Album zurück. SLAUGHTERDAY. Der Titel des Gesamtwerks ist 'ABATTOIR', was soviel wie Schlachthof bedeutet.

SLAUGHTERDAY kredenzen 4 brandneue Stücke und zusätzlich gibt es 2 Coverversionen, etwas ungewöhnlich auf dem ersten Blick von TROUBLE und von den Finnen AMORPHIS.

'ABATTOIR' wurde im November 2017 im Soundlodge Studio unter der Leitung von Jörg Uken aufgenommen, gemixt und gemastert. Für das Artwork zeichnet sich dieses Mal niemand geringerer als Thomas Westphal / Necromaniac Artworks verantwortlich, der mal wieder eine vorzügliche Arbeit leistete.

Tracklist

01. Abattoir

02.Wasteland Of Demise

03.Victim Of The Insane (*1)

04.Phantasmal Death

05.Cursed By The Dead

06. Grails Mysteries (*2)

*1 Trouble Coverversion

*2 Amorphis Coverversion

SLAUGHTERDAY sind:

Jens Finger – Gitarre, Bass

Bernd Reiners – Schlagzeug, Gesang